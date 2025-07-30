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هيئة روسية: تم تسجيل 30 هزة أرضية تراوحت قوتها بين 2 و5 درجات بعد زلزال جرز كامتشكا

Lebanon 24
30-07-2025 | 00:40
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