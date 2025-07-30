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هآرتس عن وزير إسرائيلي: فكرة ضم أراض من قطاع غزة غير مطروحة على جدول أعمال الحكومة

Lebanon 24
30-07-2025 | 02:11
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