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الجيش الأوكراني: 3 قتلى و18 مصابا في الهجوم الروسي على مركز تدريب تشيرنهيف

Lebanon 24
30-07-2025 | 03:28
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