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إعلام إسرائيلي: أكثر من 20 وزيرا وعضوا بالكنيست يريدون دخول غزة لتشجيع إعادة استيطانها
Lebanon 24
30-07-2025
|
03:57
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