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الداخلية السورية: الحكومة فتحت ممرات إنسانية لإدخال المساعدات لأهلنا المدنيين داخل محافظة السويداء بالتعاون مع المنظمات الإنسانية

Lebanon 24
30-07-2025 | 04:23
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