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مصدر إسرائيلي للعربية: نتفاوض مع سوريا لنزع السلاح من الجنوب وقدمنا جدولا زمنيا لتنفيذ ذلك

Lebanon 24
30-07-2025 | 04:34
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