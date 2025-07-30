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مصدر إسرائيلي للعربية: لدينا إنذارات بنية جهات تابعة لإيران تنفيذ هجمات من الجنوب السوري

Lebanon 24
30-07-2025 | 04:39
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