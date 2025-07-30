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سموتريتش: هناك احتمال كبير بأن سلاح حزب الله دمر فعلياً وخامنئي تخلى عنه
Lebanon 24
30-07-2025
|
06:44
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