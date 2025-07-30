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المكتب الأممي لحقوق الإنسان: سياسات إسرائيل في الضفة تهدف على ما يبدو لإفراغ مناطق لصالح توسيع الاستيطان

Lebanon 24
30-07-2025 | 07:33
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