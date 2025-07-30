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وزير العدل عادل نصار: لنا ملء الثقة بعمل مجلس القضاء الأعلى ولقد ابتعدنا عن المحاصصة

Lebanon 24
30-07-2025 | 09:34
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وزير العدل عادل نصار للـLBCI: لم استلم بعد أي تشكيلات قضائية من مجلس القضاء الأعلى
lebanon 24
30/07/2025 18:27:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس القضاء الاعلى وقع التشكيلات القضائية وأحالها الى وزير العدل عادل نصار (الجديد)
lebanon 24
30/07/2025 18:27:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تسلمه التشكيلات القضائية.. نصار: لنا ملء الثقة بعمل مجلس القضاء الأعلى
lebanon 24
30/07/2025 18:27:24 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الإدارة والعدل تابعت دراسة اقتراح قانون بعد ورود ملاحظات من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل
lebanon 24
30/07/2025 18:27:24 Lebanon 24 Lebanon 24
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