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رئيس وزراء مصر: نذكر بأن منفذ رفح يتكون من جانبين مصري و آخر تسيطر عليه إسرائيل

Lebanon 24
30-07-2025 | 11:09
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