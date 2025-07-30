الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد فؤاد شكر: قاد مجموعة من الإخوة عددهم 10 سموا أنفسهم مجموعة الميثاق قبل عام 1982 تعاهدوا على مواجهة "إسرائيل" وأن يكونوا في المواقع الأمامية

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