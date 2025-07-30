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الشيخ قاسم: نستذكر الشهيد القائد اسماعيل هنية الذي استطاع أن يرفع القضية الفلسطينية إلى القضية الأولى في العالم

Lebanon 24
30-07-2025 | 11:54
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