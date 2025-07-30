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الشيح قاسم: نحن نسير بمسارين الأول بتحرير الأرض من العدو والمسار الثاني ببناء الدولة عبر تمثيل الناس وحتى تنهض الدولة بأبنائها ولا نغلّب مسارًا على مسار

Lebanon 24
30-07-2025 | 12:00
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