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الشيخ قاسم: سلاحنا لقوة الدولة وليس لإضعافها والأولوية الآن ليست لسلاح حزب الله إنما لإعمار جنوب لبنان

Lebanon 24
30-07-2025 | 12:23
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