Advertisement

أخبار عاجلة

أمين عام مجلس التعاون الخليجي للعربية: مؤتمر حل الدولتين حجر زاوية بجهود إقامة دولة فلسطين

Lebanon 24
30-07-2025 | 14:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي للحدث: مؤتمر حل الدولتين حقق نجاحا باهرا
lebanon 24
31/07/2025 00:25:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي للحدث: دول مجلس التعاون ستبذل ما بوسعها لتحقيق هدف المؤتمر
lebanon 24
31/07/2025 00:25:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الفلسطينية: "حل الدولتين" يبحث الخطوات التنفيذية لإقامة دولة فلسطين (الحدث)
lebanon 24
31/07/2025 00:25:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مسودة مؤتمر حل الدولتين: حل الدولتين هو السبيل لتلبية تطلعات الإسرائيليين والفلسطينيين
lebanon 24
31/07/2025 00:25:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:13 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:06 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:53 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:49 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:48 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:23 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:03 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:13 | 2025-07-30
17:06 | 2025-07-30
16:53 | 2025-07-30
16:49 | 2025-07-30
16:48 | 2025-07-30
16:48 | 2025-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24