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سموتريتش: نطالب بممر إنساني فوري يسمح بدخول الغذاء والدواء للدروز المحاصرين في السويداء بسوريا

Lebanon 24
30-07-2025 | 15:33
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