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المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال ارتكب مجزرة دموية في السودانية شمال القطاع خلفت 51 شهيداً و648 مصاباً

Lebanon 24
30-07-2025 | 17:30
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