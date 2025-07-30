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رئيس الوزراء الكندي: نندّد بسماح الحكومة الإسرائيلية حدوث كارثة في قطاع غزة

Lebanon 24
30-07-2025 | 17:31
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