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أخبار عاجلة
الخارجية الإسرائيلية: تغيير موقف الحكومة الكندية في هذا التوقيت مكافأة لحماس
Lebanon 24
30-07-2025
|
17:54
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