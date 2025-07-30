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الرئيس لولا دا سيلفا يتعهّد الدفاع عن سيادة البرازيل بمواجهة العقوبات والرسوم الجمركية الأميركية

Lebanon 24
30-07-2025 | 18:14
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