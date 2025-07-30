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أولمرت: الوحيد القادر على تغيير الأمور هو الرئيس ترامب وإذا قال لنتنياهو إن الوضع بلغ حده في غزة فسيتراجع

Lebanon 24
30-07-2025 | 18:38
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