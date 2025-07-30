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مجلس الشيوخ الأميركي يفشل في تبني مشروعي قانون للسيناتور بيرني ساندرز يحظران تصدير أسلحة لإسرائيل

Lebanon 24
30-07-2025 | 23:26
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