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قائد الجيش من وزارة الدفاع: نتعهد أمام شعبنا بحماية الاستقرار والسلم الاهلي ولن نسمح أبداً بأي تهديد لبلادنا

Lebanon 24
31-07-2025 | 02:41
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