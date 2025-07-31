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قائد الجيش من وزارة الدفاع: نتعهد أمام شعبنا بحماية الاستقرار والسلم الاهلي ولن نسمح أبداً بأي تهديد لبلادنا
Lebanon 24
31-07-2025
|
02:41
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