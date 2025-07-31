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الرئيس عون من وزارة الدفاع: شعب يستحق الحياة لا يترك الشهداء يسقطون مرتين وكل شهيد سقط من اجل لبنان هو ذخر لنا

Lebanon 24
31-07-2025 | 02:46
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