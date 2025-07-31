عون: واجبي وواجب الاطراف السياسية كافة عبر مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للدفاع ان نقتنص الفرصة التاريخية وان ندفع على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الامنية دون سواها وعلى كافة الاراضي اللبنانية اليوم قبل الغد

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