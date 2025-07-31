Advertisement

أخبار عاجلة

عون: واجبي وواجب الاطراف السياسية كافة عبر مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للدفاع ان نقتنص الفرصة التاريخية وان ندفع على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الامنية دون سواها وعلى كافة الاراضي اللبنانية اليوم قبل الغد

Lebanon 24
31-07-2025 | 02:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النائب فراس حمدان لـmtv: حصرية السلاح يجب أن تكون بيد الدولة اللبنانيّة ويجب أن نثق بالدولة
lebanon 24
31/07/2025 14:35:03 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب بيار بو عاصي: الدولة اليوم تفقد علة وجودها لأنها تتخلى عن واجبها الطبيعي وهو أن يكون لديها تثبيت للسيادة عبر حصرية السلاح
lebanon 24
31/07/2025 14:35:03 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح: نطالب الدولة بحصر السلاح وضبطه ونزعه وجمعه على الأراضي اللبنانية كافة وليس من الضروري البدء بالجنوب فقط بل في كافة المناطق
lebanon 24
31/07/2025 14:35:03 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل: أكثرية المجلس النيابي مع حصر السلاح بيد الجيش وما حصل لم يكن للإستعراض إنما لإعطاء الحكومة والدولة ورئاسة الجمهورية إقراراً من المجلس بحصرية السلاح
lebanon 24
31/07/2025 14:35:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:33 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:29 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:21 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:17 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:33 | 2025-07-31
07:29 | 2025-07-31
07:21 | 2025-07-31
07:17 | 2025-07-31
07:16 | 2025-07-31
07:12 | 2025-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24