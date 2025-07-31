عون: انطلاقا من صلاحياتي الدستورية واحتراما لليمين الذي حلفتها ولخطاب القسم ارى من واجبي اليوم ان اكشف للبنانيين والرأي العام الدولي حقيقة المفاوضات التي باشرتها مع الجانب الاميركي

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