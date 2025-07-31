عون: ندائي الى من واجه العدوان ان يكون رهانكم على الدولة فقط وأنتم اشرف من ان تخاطروا بمشروع بناء الدولة وانبل من ان تقدموا الذرائع لعدوان يريد ان يستمر على ارضنا

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