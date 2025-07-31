عون: نستقوي جميعاً بوحدتنا ووفاقنا وجيشنا وأجهزتنا الأمنية لمواجهة أيّ عدوان كان ونريد استعادة دولة هي خلاصة إراداتنا وتجسيد لميثاقنا وثمرة تضحياتنا وهي وحدها التي تحمينا

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