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رئيس وزراء السويد يطالب الاتحاد الأوروبي بتجميد الشق التجاري من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

Lebanon 24
31-07-2025 | 04:51
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