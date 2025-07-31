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الهيئة العامة لمجلس النواب اعادت إقتراح القانون الرامي الى تعديل الفقرة ب من المادة 37 من قانون مزاولة مهنه الصيدلة الى لجنة الصحة النيابية

Lebanon 24
31-07-2025 | 05:26
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