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رئيس هيئة قناة السويس: فقدنا 50؜% من حركة التشغيل اليومية بسبب التهديدات التي تتعرض لها حركة الملاحة في البحر الأحمر

Lebanon 24
31-07-2025 | 05:32
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