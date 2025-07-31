Advertisement

أخبار عاجلة

سي إن إن عن مسؤولين في البيت الأبيض: قبيل مغادرته لاسكتلندا شاهد ترامب صور أطفال جياع بغزة وقرر بحثها مع نتنياهو

Lebanon 24
31-07-2025 | 06:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أكسيوس عن مسؤول بـ البيت الأبيض: تصرفات نتنياهو بالمنطقة تقوض ما يحاول ترامب القيام به
lebanon 24
31/07/2025 17:38:54 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب يهدف الآن لإنهاء الحرب وسيطلب من نتنياهو وقفها
lebanon 24
31/07/2025 17:38:54 Lebanon 24 Lebanon 24
سي إن إن عن مصادر: نائب الرئيس الأميركي وكبيرة موظفي البيت الأبيض بحثا هاتفيا مع ماسك الخلاف بينه وبين ترامب
lebanon 24
31/07/2025 17:38:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول في البيت الأبيض: ترامب يجتمع الآن مع مجلس الأمن القومي بشأن الصراع الإسرائيلي الإيراني
lebanon 24
31/07/2025 17:38:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:36 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:18 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:49 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:21 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:36 | 2025-07-31
10:18 | 2025-07-31
10:02 | 2025-07-31
09:49 | 2025-07-31
09:21 | 2025-07-31
09:08 | 2025-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24