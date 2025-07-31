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نائب الممثل الخاص لليونيسف للجزيرة: 88% من أرض غزة إما أرض إخلاء أو مناطق عسكرية ولا يمكننا الوصول لمستودعاتنا

Lebanon 24
31-07-2025 | 07:16
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