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استطلاع رأي لمعهد غالوب: 52% من الأميركيين ينظرون إلى نتنياهو بشكل سلبي

Lebanon 24
31-07-2025 | 08:12
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