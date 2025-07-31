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وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: خزانات المياه التي تخدم طهران تحتوي حاليا على 20 في المئة فقط من طاقتها

Lebanon 24
31-07-2025 | 10:53
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