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الرئيس بري: الرئيس سلام اكد لي انه سيكون هناك كل اربعاء جلسة حكومية لحين الانتهاء من قانون معالجة الفجوة المالية على ان ننتهي منه كحد اقصى بشهر ايلول

Lebanon 24
31-07-2025 | 12:07
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