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روبيو: إسرائيل قدمت تنازلات لكن حماس رفضت مسودة الاتفاق في اليوم الذي أعلن فيه ماكرون الاعتراف بدولة فلسطينية

Lebanon 24
31-07-2025 | 12:49
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