Advertisement

أخبار عاجلة

النائب قاسم هاشم: جلسة الثلاثاء "عادية" ووزراء "حركة أمل" سيعرضون موقفهم من السلاح (الجديد)

Lebanon 24
31-07-2025 | 14:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النائب وائل أبو فاعور: سنشارك في جلسة الثلاثاء ونُفضل صيغة توم برّاك حول السلاح (الجديد)
lebanon 24
01/08/2025 02:41:02 Lebanon 24 Lebanon 24
إتصالات لتأمين "نصاب كامل" لجلسة الحكومة الثلاثاء لبحث "حصرية السلاح"
lebanon 24
01/08/2025 02:41:02 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب قاسم هاشم: السلاح يحتاج الى حوار ويجب البحث كيف يمكن الاستفادة منه ضمن استراتيجية دفاعية
lebanon 24
01/08/2025 02:41:02 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب قاسم هاشم لـ "الجديد": الأولوية دائماً لوقف العدوان على لبنان وإزالة الإحتلال الإسرائيلي من الجنوب ونستمع لإملاءات الخارج ولكن ليس بما يتعارض مع مصلحة الوطن
lebanon 24
01/08/2025 02:41:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:50 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:44 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:31 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:30 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:11 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:50 | 2025-07-31
18:44 | 2025-07-31
18:31 | 2025-07-31
18:30 | 2025-07-31
18:11 | 2025-07-31
18:02 | 2025-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24