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وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش: لدينا فرصة تاريخية لفرض سيادتنا على الضفة وغزة

Lebanon 24
31-07-2025 | 14:28
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