Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: لدي خوف من عودة السين سين وطلبت من الموفد السعودي يزيد بن فرحان في اللقاء الأخير معه بأن لا تكون العلاقة معنا عبر سوريا (mtv)

Lebanon 24
31-07-2025 | 14:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان غادر بيروت منذ قليل (الجديد)
lebanon 24
01/08/2025 02:41:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان يلتقي في هذه الأثناء الرئيس نبيه بري في عين التينة (الجديد)
lebanon 24
01/08/2025 02:41:17 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: زياد تحدث بالحق ورفض الظلم وكان مقاوما لكل شيء خطأ ولا أحد يستطيع ألا يقدر فنه ومسرحه وألا يقبله كما هو ولبنان لا يزول
lebanon 24
01/08/2025 02:41:17 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات الـ"mtv": هناك إحتمال بأن يطرح النائب جبران باسيل الثقة بالحكومة
lebanon 24
01/08/2025 02:41:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:50 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:44 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:31 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:30 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:11 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:50 | 2025-07-31
18:44 | 2025-07-31
18:31 | 2025-07-31
18:30 | 2025-07-31
18:11 | 2025-07-31
18:02 | 2025-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24