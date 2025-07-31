رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: لدي خوف من عودة السين سين وطلبت من الموفد السعودي يزيد بن فرحان في اللقاء الأخير معه بأن لا تكون العلاقة معنا عبر سوريا (mtv)

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