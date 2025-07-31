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باسيل: علينا طمأنة حزب الله بأننا جميعاً في موقع حمايته وسحب كل الذرائع من أجل تسليم السلاح للجيش (MTV)

Lebanon 24
31-07-2025 | 14:58
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