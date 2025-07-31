باسيل: نراهم اليوم كيف يتقاسمون الجبنة في التعيينات ونحن أقصينا أنفسنا عن الحكومة لأنه لم نكن لنقبل بما قبل به الآخرون و"نحنا ما منمشي بالصف" (MTV)

Lebanon 24