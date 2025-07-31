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ترامب: أردت فقط أن يحصل الناس على الطعام في غزة ونحن نساعد مالياً في هذا الوضع

Lebanon 24
31-07-2025 | 17:09
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