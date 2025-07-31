Advertisement

أخبار عاجلة

مكتب الإعلام الحكومي بغزة: الاحتياجات الفعلية اليومية للقطاع لا تقل عن 600 شاحنة من المواد الإغاثية والوقود لتلبية الحد الأدنى من متطلبات الحياة

Lebanon 24
31-07-2025 | 17:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حماس: قطاع غزة يحتاج إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات ووقود يوميًا لتلبية الحد الأدنى من احتياجاته
lebanon 24
01/08/2025 02:44:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الطاقة الإسرائيلية: قطاع الطاقة قادر على تلبية احتياجات البلاد من الوقود
lebanon 24
01/08/2025 02:44:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الأونروا: نحتاج إلى ما لا يقل عن 500 إلى 600 شاحنة من المواد الأساسية يومياً لسكان قطاع غزة
lebanon 24
01/08/2025 02:44:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب الإعلام الحكومي في غزة: الاحتلال يكرّس هندسة الفوضى والتجويع في قطاع غزة
lebanon 24
01/08/2025 02:44:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:50 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:44 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:31 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:30 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:11 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:50 | 2025-07-31
18:44 | 2025-07-31
18:31 | 2025-07-31
18:30 | 2025-07-31
18:11 | 2025-07-31
18:02 | 2025-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24