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الرئيس ميقاتي: الجيش يبقى ركن البنيان الوطني وإليه تشخص العيون في الداخل والخارج وهو قادر على القيام بكل المهام المطلوبة منه لحماية الوطن وصون سيادته

Lebanon 24
01-08-2025 | 01:25
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