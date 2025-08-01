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ميقاتي للعسكريين: انتم امل اللبنانيين ومرتجاهم فاستمروا في تحمل الصعاب على تنوعها والتزموا بالقوانين وتجاوزوا كل ما يسيء اليكم

Lebanon 24
01-08-2025 | 01:27
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