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الخارجية الإيرانية: نرفض اتهامات واشنطن وباريس ودول غربية أخرى بأن طهران تدعم وتستضيف جماعات إرهابية

Lebanon 24
01-08-2025 | 02:25
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