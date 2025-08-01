يديعوت أحرونوت: الجيش يقلص انتشاره في قطاع غزة حيث تم إعادة الفرقة 98 ونقل عدد من الألوية النظامية إلى جبهات أخرى وأُعيدت قوات الاحتياط للراحة

Lebanon 24