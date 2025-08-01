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قائد الجيش: مستعدون دائمًا للعطاء والتضحية وسط التحديات القائمة خاصة الانتهاكات والاعتداءات المتزايدة من جانب العدو الإسرائيلي ضد سيادة لبنان وأمنه

Lebanon 24
01-08-2025 | 03:21
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